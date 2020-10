Tuttosport - Verso il derby: Brahim Diaz può essere la mossa a sorpresa di Pioli

Ante Rebic non ha risolto ancora i problemi al gomito infortunato nella gara di campionato in casa del Crotone e quindi domani sera non sarà in campo nel derby contro l'Inter. Per il Milan si tratta di un'assenza pesante, ma per fortuna in quella zona di campo Stefano Pioli ha abbondanza di giocatori e dunque potrà scegliere tra diverse opzioni. Secondo Tuttosport, l'ipotesi che intriga di più il tecnico milanista è quella di schierare titolare come attaccante esterno di sinistra Brahim Diaz.

MOSSA A SORPRESA - Lo spagnolo potrebbe essere la mossa a sorpresa di Pioli: l'ex Real Madrid è infatti in un buonissimo stato di forma, come ha dimostrato sia nelle sfide contro Crotone e Spezia con la maglia del Milan, sia con l'Under 21 spagnola, con cui ha segnato una doppietta decisiva contro le Isole Far Oer. Se l'allenatore rossonero dovesse effettivamente scegliere per sostituire Rebic, darebbe certamente maggiore imprevedibilità alla formazione milanista e creerebbe con Theo Hernandez a sinistra una catena a grande propulsione offensiva.

OTTIMA INTESA - Pioli ha ancora a disposizione due allenamenti (quello di oggi e la rifinitura di domani) per fare la sua scelta, ma lo spagnolo scalpita perchè ha grande voglia di giocare e di mettersi in mostra. Nei giorni scorsi, dal ritiro della Spagna Under 21, il giovane attaccante ha speso belle parole nei confronti dell'ambiente rossonero, sintomo che si trova molto bene a Milanello. Anche l'intesa con i compagni è già buona, in particolare quella con Hakan Calhanoglu, con i due che dialogano con grande facilità e possono anche scambiarsi posizione in campo durante la partita, così da non dare punti di riferimento agli avversari.