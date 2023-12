Tuttosport - Verso Milan-Sassuolo: emergenza difesa, Pioli si affida ai senatori. Jovic recuperato

Quella di domani sera contro il Sassuolo a San Siro sarà una partita molto importante per Stefano Pioli, la cui panchina è piuttosto traballante dopo il deludente 2-2 in casa della Salernitana ultima in classifica che ha allontanato ancora di più il Milan dalla vetta della classifica. Anche per questa gara, la difesa milanista sarà in piena emergenza visto che mancheranno sicuramente Thiaw, Kalulu e Tomori.

SPAZIO AI SENATORI - Nonostante Jan-Carlo Simic abbia dato sensazioni positive contro il Monza e anche a Salerno, Pioli si affiderà almeno dall'inizio ai suoi senatori: come riferisce stamattina Tuttosport, al centro della difesa ci saranno infatti Simon Kjaer e Theo Hernandez, che tornerà dunque a fare il centrale, lasciando la fascia a sinistra ad Alessandro Florenzi (a destra ci sarà ovviamente Davide Calabria). In una partita così delicata, il tecnico rossonero sembra deciso a puntare più sull'esperienza del danese e del francese che sulla freschezza e l'entusiasmo del giovane Simic.

JOVIC OK - Ieri sono arrivate invece buone notizie in merito alle condizioni di Luka Jovic, alle prese con una botta alla caviglia rimediata dopo un contratto con Gyomber in Salernitana-Milan: l'attaccante serbo, reduce da tre gol nelle ultime tre partite di campionato che ha giocato, ha lavorato a parte, ma il test effettuato ha dato risposte positive. Oggi rientrerà in gruppo e domani sarà quindi regolarmente a disposizione di Pioli.