Tuttosport - Zirkzee-Milan: verso la verità nelle prossime 48 ore

Il Milan non molla la presa su Joshua Zirkzee. Nonostante l'interesse (concreto) del Manchester United e le difficoltà legate alle alte richieste di commissioni dell'agente Kia Joorabchian, la dirigenza rossonera spera ancora di poter soffiare alla concorrenza l'attaccante olandese, da sempre la prima scelta per il post Olivier Giroud. Il tempo però stringe, e più passano i giorni e più diminuiscono le possibilità di vedere Joshua Zirkzee protagonista a San Siro nella prossima stagione.

ZIRKZEE-MILAN: PROSSIME 48 ORE DECISIVE - Stando ai colleghi di Tuttosport le prossime 48 ore saranno decisive per capire il futuro di Joshua Zirkzee. Innanzitutto perché da oggi, primo luglio, qualunque club potrebbe pagare la clausola rescissoria di 40 milioni di euro per liberare l'attaccante olandese dal Bologna, e in questo senso il Milan deve stare molto attendo al Manchester United, che negli scorsi giorni ha compiuto considerevoli passi in avanti verso il classe 2001. In secondo luogo c'è l'Olanda, ancora impegnata ad Euro2024 e domani in campo contro la Romania per gli ottavi di finale della competizione. Zirkzee ha sempre detto che il suo futuro di sarebbe deciso dopo Europei, motivo per il quale qualora gli Oranje dovessero essere eliminati, l'attaccante del Bologna potrebbe bruciare le tappe annunciando subito in quale squadra giocherà nella prossima stagione.

LE ALTERNATIVE - Fino a quando potrà il Milan rimarrà in corsa per Zirkzee, ma se non si riuscirà a trovare un accordo con l'agente dell'olandese la dirigenza rossonera sarà costretta a virare su delle alternative, comunque di lusso. In questi giorni si sta parlando tanto di Romelu Lukaku e Tammy Abraham, così come anche di Artem Dovbyk, ma il vero piano B a Zirkzee del Milan dovrebbe essere Santiago Gimenez del Feyenoord.