Tuttosport - Zirkzee, tra 10 giorni il Milan può pagare la clausola. I dettagli

Mancano esattamente 10 giorni al 1° luglio. Una data importante non solo perchè segna l'inizio ufficiale della nuova stagione 2024/2025 e perchè decreta il via alle trattative di calciomercato in maniera ufficiale. Quest'anno il primo giorno di luglio è anche la data dalla quale sarà possibile esercitare la clausola rescissoria di 40 milioni al Bologna per acquistare Joshua Zirkzee. Il Milan è chiaramente interessato: chi vorrà avrà tempo fino al 15 agosto per versare il denaro nelle casse del club emiliano.

Il nodo rossonero

Questa mattina Tuttosport, nel ricordare il countdown, parla dell'operazione in ottica rossonera. Il Milan ha deciso da tempo di puntare su Zirkzee: il club è convinto di voler e poter pagare i 40 milioni al Bologna per portarsi a casa un talento che piaceva anche da prima della sua esplosione in Emilia negli ultimi due anni. E se non ci fosse l'ostacolo delle commissioni, i rossoneri procederebbero con il versamento della quota richiesta proprio già il 1° luglio, per non perdere tempo. Già perchè più passa il tempo dopo la prima giornata del prossimo mese, più ci sarà il rischio di vedersi soffiare il calciatore da sotto il naso. Come detto, però, e come è ormai noto, la trattativa Milan-Zirkzee è in una fase di stallo. L'agente Kia Joorabchian chiede 15 milioni di commissioni: una cifra che sicuramente da via Aldo Rossi non hanno nessuna intenzione di pagare e che difatti non pagheranno. Come linea del club da Casa Milan non sono mai partiti bonifici sulle commissioni così elevati ed è già tanto che il club si sia spinto fino a 7-8 milioni. Il passo successivo, in linea teorica, dovrebbe farlo Joorabchian: o almeno, questo è ciò che spera il Milan.

Motivazioni, pericoli e alternative

La spiegazione della domanda molto alta dell'agente di Zirkzee è presto detta: Kia Joorabchian crede che il valore reale del giocatore sia di almeno 60 milioni. E dal momento che è stato lui a inserire un clausola relativamente bassa nel contratto del calciatore olandese, crede di meritarsi come "ricompensa" una commissione di questo tipo che rispecchi, unita al prezzo del cartellino, il prezzo reale del giocatore. Nei prossimi giorni seguiranno aggiornamenti. Il Milan però non può tergiversare troppo anche perché dall'Inghilterra si fanno sempre più insistenti le voci di un interesse concreto del Manchester United che vorrebbe affiancare Zirkzee a Hojlund, acquistato l'anno scorso. Dalla Premier va registrato anche l'Arsenal. Al momento nessuno sembra essersi mosso con decisione ma i club britannici stanno in agguato. Intanto i rossoneri tengono calde le alternative. La prima è Artem Dovbyk che ha una clausola dello stesso valore della punta del Bologna ma costa meno in commissioni. Sull'ucraino c'è anche il pressing dell'Atletico Madrid oltre che del Napoli. Un altro elemento che viene mantenuto sullo sfondo è Santiago Gimenez del Feyenoord.