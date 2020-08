Tweet Raiola: il riferimento è sulla firma. Ma l'accordo economico tra Milan e Ibra c'è

Il tweet di Mino Raiola ("Ibrahimovic non ha rinnovato il suo contratto con il Milan") ha creato scalpore, soprattutto a seguito delle notizie emerse nelle ultime ventiquattro ore, ovvero di un accordo raggiunto tra Milan e giocatore. L'agente vuole che lo svedese sia prima ufficializzato dal club per poi parlare di rinnovo definitivo. Questo però non cambia ciò che è stato scritto finora: ovvero che c'è l'intesa economica tra Milan e Zlatan. Ora bisognerà aspettare le firme.