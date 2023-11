ufficiale Giroud squalificato per due giornate. Il comunicato

Come riportato dal comunicato numero 100 del Giudice Sportivo, Olivier Giroud è stato squalificato per due giornate per "proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Prima sanzione); per avere, al 48° del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, rivolto espressioni ingiuriose al Direttore di gara".

Le gare che salterà Giroud

L'attaccante rossonero salterà, dunque, le sfide contro Fiorentina a San Siro del 25 novembre e con il Frosinone, sempre a San Siro, del 2 dicembre. Sarà invece disponibile per il match contro il Borussia Dortmund del 28 novembre. In campionato invece tornerà contro l'Atalanta il 9 dicembre.