UFFICIALE: il Milan è fuori dall'Europa League 2019-20

Il sito del TAS ha appena pubblicato il Consent Award tra Milan e Uefa con il quale è stata sancita l'esclusione del club rossonero dalla prossima edizione dell'Europa League.

Il TAS ha pubblicato il testo dell’accordo, tramite Consent Award, trovato tra il Milan e la Uefa:

La sentenza emessa dalla Camera Giudicante in data 20 novembre 2018 e sotto ricorso al TAS, è annullata

La sentenza emessa dalla Camera investigativa in data 19 aprile 2019, anch’essa sotto ricorso al TAS da parte del Milan, è annullata

Le nuove sanzioni emesse in sostituzione delle sentenze precedenti sono:

Di escludere l’AC Milan dalle competizioni europee per la stagione 2019-20 in quanto il club non ha rispettato le regole del break even durante i periodi 2015-2016-2017 e 2016-2017-2018.

La Camera Giudicante è chiamata a eseguire un ordine procedurale che prenda atto del seguente arbitrato e che ponga fine al procedimento AC-01/2019 relativo al triennio 2016-2017-2018