ufficiale il Milan U23 parteciperà al campionato di Serie C 24/25

Mancava solo l'ufficialità e ora è arrivata anche quella: il Consiglio Federale, che si è tenuto oggi a Roma, ha infatti ufficializzato che il Milan Under 23 parteciperà al campionato di Serie C 2024-2025. La squadra rossonera, che ha preso il posto dell'Ancona e che sarà allenata da Daniele Bonera, conoscerà nelle prossime ore in quale dei tre gironi verrà inserito (domani mttina ci sarà il sorteggio dei gironi). Da regolamento, Juventus, Atalanta e Milan, cioè le tre squadre di Serie A che hanno una formazione U23, dovranno stare in tre gruppi diversi: una nel girone A, una nel girone B e una nel girone C.

Questa la nota della FIGC riportata da tuttomercatoweb.com: "A seguito della non ammissione dell'Ancona al campionato di Serie C 2024/25, che ha determinato una vacanza d'organico da colmare, è avendo ricevuto dalla Covisoc e dalla Commissione infrastrutture parere positivo relativamente alla domanda di ripescaggio, il Consiglio Federale ha votato per l'ammissione del Milan U23".

Queste le squadre che parteciperanno alla prossima Serie C:

Retrocesse dalla Serie B - Ascoli, Feralpisalò, Lecco e Ternana

Confermate in Serie C - AlbinoLeffe, Arezzo, Arzignano Valchiampo, Atalanta U23, Audace Cerignola, Avellino, Benevento Casertana, Catania, Crotone, Foggia, Giana Erminio, Giugliano, Gubbio, Juventus Next Gen, Latina, Legnago Salus, Lucchese, Lumezzane, Messina, Monopoli, Novara, Padova, Pergolettese, Perugia, Pescara, Picerno, Pineto, Pontedera, Potenza, Pro Patria, Pro Vercelli, Renate, Rimini, Sestri Levante, SPAL, Sorrento, Taranto, Trento, Torres, Triestina, Turris, Vicenza Virtus Entella, Virtus Verona, Vis Pesaro.

Promosse dalla Serie D - Alcione Milano, Caldiero Terme, Campobasso, Carpi, Cavese, Pianese, Team Altamura, Trapani, Union Clodiense

Ripescata - Milan U23 (in sostituzione dell'Ancona non ammesso)