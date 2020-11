Un anno dopo, è tutto un altro Milan: la rivoluzione di Pioli, ora la squadra viaggia a velocità doppia

Il Milan, rispetto a un anno fa di questi tempi, viaggia al doppio della velocità. Merito di Ibrahimovic, senza dubbio; dell’esperienza di Kjaer, assolutamente sì. Ma nessuno può togliere a Pioli quel che è di Pioli. L’allenatore emiliano è riuscito a cambiare pelle alla squadra, plasmandola secondo le caratteristiche tecniche dei calciatori presenti in rosa. Il mercato di gennaio, poi, ha fatto il resto.

RIVOLUZIONE - Un anno dopo, all’ottava giornata, il Milan ha 20 punti in campionato, ben dieci in più rispetto alla scorsa stagione. Ed è tornato a vincere il derby oltre che a espugnare il "San Paolo" di Napoli con autorità. È la rivoluzione di Pioli, sottolinea giustamente il quotidiano Tuttosport, evidenziando il grande lavoro svolto dal tecnico rossonero. In molti pensavano che la striscia post-lockdown di risultati utili in campionato sarebbe finita presto. Invece no: i rossoneri non hanno sofferto il passaggio da una stagione all’altra.

CHE NUMERI - Nel 2020, tra campionato ed Europa League, il Milan ha perso solo tre partite e ha una produttività offensiva che fa paura: ad oggi, infatti, sono 19 i gol messi a segno in Serie A, contro gli 8 di un calendario fa. Così come sono migliorati i numeri della difesa, con la porta milanista che è stata violata 8 volte contro le 11 di un anno fa.