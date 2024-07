Un Europeo vinto "vestito da muratore": Morata esempio e leader della Spagna. E ora dovrà esserlo anche al Milan

Concluso l'Europeo, inizia oggi la settimana che, salvo clamorose sorprese, porterà Alvaro Morata al Milan. L'attaccante è vicino ormai da giorni al Diavolo, ma ovviamente ha voluto aspettare la finale della sua Spagna contro l'Inghilterra prima di annunciare il suo futuro. Oggi ci saranno i festeggiamenti a Madrid per la vittoria, poi nei giorni successivi ci saranno le visite mediche e la firma del contratto con il club di via Aldo Rossi.

VERO CAPITANO - Morata ha alzato la coppa da capitano e lo ha fatto dopo un Europeo in cui è stato il leader indiscusso della squadra di De La Fuente che ieri dopo la finale ha speso queste parole sull'attaccante dell'Atletico Madrid: "E' il capitano e non è mai stato in discussione come qualità calcistiche e umane, effettivamente non gli viene riconosciuto tutto il lavoro che fa, ma con il tempo lo sarà". In queste settimane, non sono mancate critiche e giudizi negativi da parte soprattutto dei suoi tifosi, ma Alvaro non ha mai mollato e alla fine ha alzato meritatamente la coppa. "In questo Europeo mi sono dovuto mettere i vestiti da muratore. Non ho segnato tanti gol, ma ho fatto tantissimo lavoro. Sono orgoglioso di quello che ho fatto nella mia carriera con la Nazionale. Credo di essermi meritato questa coppa proprio perché non ho mai mollato. Siamo un gruppo molto solido, c'era un'atmosfera fantastica in queste settimane. A volte ho dovuto alzare un po' la voce, ma questi ragazzi sono buoni e alla fine ci mettevamo tutti a ridere" le parole di Morata dopo il successo per 2-1 contro l'Inghilterra.

LEADER IN CAMPO E FUORI - Lo spagnolo ha chiuso l'Europeo con un solo gol segnato, ma ha trascinato la Spagna con la sua personalità e la sua leadership. Diversi suoi compagni, in queste settimane, lo hanno esaltato perchè è un esempio per tutti, in campo e fuori. Ed è anche per queste sue doti umane che il Milan ha scelto di prenderlo come nuovo attaccante. Non va dimenticato che il Diavolo ha perso due leader come Giroud e Kjaer e quindi serviva portare nello spogliatoio un giocatore come Morata che ovviamente è apprezzato a Milanello anche per le due qualità tecniche. Con i suoi movimenti in campo, gente come Leao e Pulisic possono esaltarsi ancora di più. Non è un caso che i migliori della Spagna in questo Europeo siano stati di due attaccanti esterni (Yamal e Nico Williams).