Un giocatore da blindare e da non cedere: Kessie, unica certezza assoluta dell'attuale centrocampo

Ha destato certamente clamore l'indiscrezione, secondo la quale, il Beijing Guoan avrebbe offerto 10 milioni di euro annui a Franck Kessie, oltre ad essere disposto a versare 50 milioni di euro nelle casse rossonere. Un'ipotesi complicata, non tanto per l'ingaggio al calciatore, ma per il costo dell'ivoriano: in Cina ci sono tantissime restrizioni in merito ai cartellini, con i club costretti a versare ingenti somme allo Stato a fronte di operazioni così imponenti. Più credibili sembrano invece gli interessamenti provenienti dalla Premier League, dove diversi club sarebbero pronti a presentare delle proposte al Milan per l'ex bergamasco.

L'UNICA CERTEZZA - Kessie, pagato 28 milioni potrebbe garantire una buona plusvalenza al Milan, ma il club rossonero può davvero privarsi del classe '96? La situazione del centrocampo rossonero è davvero problematica: Bakayoko è di fatto un giocatore del Chelsea e andrebbe riscattato per 35 milioni, Biglia rientrerà a febbraio ma tra pochi giorni compirà 33 anni, Bonaventura rientrerà la prossima stagione e Paquetà dovrà essere testato come mezz'ala in un calcio completamente diverso da quello brasiliano. Kessie rappresenta forse l'unica certezza dell'attuale mediana rossonera: cederlo sarebbe alquanto pericoloso, vista la necessità del Milan di rinforzare il reparto e non farlo traballare ulteriormente.

RINUNCIA DOLOROSA - Il Milan dovrebbe cercare invece di costruire il "nuovo centrocampo" attorno a Kessie, il quale ha già stabilito il record di giocatore rossonero di movimento più impiegato in una singola stagione. Parliamo di un ventiduenne che ha comunque mostrato buone cose in un reparto che ha attraversato grossi problemi in questi mesi. La UEFA sta imponendo grandi restrizioni al Milan, tuttavia pensare di ripianare il bilancio cedendo l'unico punto fermo del centrocampo sarebbe controproducente. Meglio cercare di costruire una rosa fluida senza esuberi, cosa attuabile a partire da giugno visti i tanti contratti a scadenza 2019.