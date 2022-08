Un Milan convincente batte il Marsiglia in amichevole. In attesa di De Ketelaere (PODCAST)

MilanNews.it

Vittoria convincente del Milan, che nella cornice lussuosa del Velodrome ha superato brillantemente il Marsiglia per 2-0 grazie alle reti di Messias e Giroud. Una prova che dà fiducia e che conferma l'ottimo stato di forma dei rossoneri, alle prese con il secondo successo consecutivo in amichevole dopo quello ottenuto contro gli austriaci del Wolfsberger.

Milan che sorride non solo per il risultato ma anche per il recupero di Simon Kjaer, tornato in campo ad otto mesi di distanza dall'infortunio. La qualità della rosa però verrà alzata ulteriormente con l'arrivo di Charles De Ketelaere, atteso nella tarda serata di oggi a Milano. Il giocatore belga è pronto a legarsi ai rossoneri per le prossime cinque stagioni.

