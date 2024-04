Un po' mr. Wolf, un po' Massaro: Okafor è il jolly salva-Milan. I numeri in A sono da record

vedi letture

È ancora una volta provvidenza Noah Okafor. Lo svizzero viene schierato nei minuti finali e risolve una situazione difficile, evitando al Milan un ko che sarebbe stato pesante più per il morale che per la classifica. Ancora una volta l'ex Salisburgo ha dimostrato di avere una notevole facilità a entrare in panchina e non è un caso che Pioli lo usi spesso come jolly per risolvere partite che sembrano sbloccate. Delle 6 reti segnate in questo campionato, ben 5 arrivano da subentrato. Staccato il compagno di Jovic al Milan, si gode la palma di "Daniele Massaro" degli anni '20 ma la statistica si espande non solo ai colori rossoneri, che a oggi recita:



5 reti

Noah Okafor (18 presenze)

4 reti

Luka Jovic (14)

2 reti

Christian Pulisic (4)

Una rete

Chaka Traorè (2)

Jan-Carlo Simic (4)

Olivier Giroud (5)

Samuel Chukwueze (1)

Infatti guardando alla Serie A solamente Nicolas Viola, in rete contro l'Inter, è arrivato allo stesso numero di reti da subentrato. Nel dettaglio:

5 reti

Nicolas Viola (Cagliari, 13 partite da subentrato)

Noah Okafor (Milan, 18)

4 reti

Lautaro Martinez (Inter, 1)

Mbaye Niang (Empoli, 6)

Luka Jovic (Milan, 14)

Davide Frattesi (Inter, 23)

- - -

Estendendo il discorso ai Top 5 campionati d'Europa, solo un giocatore supera lo svizzero ed è una vecchia conoscenza della Serie A: l'eterno Cristhian Stuani, 37 anni bomber di scorta del Girona e una stagione tutt'altro che memorabile alla Reggina, nel 2008/09 (1 gol in 18 partite)

Questa la classifica:

6 reti

Cristhian Stuani (Girona, 24 partite da subentrato)

5 reti:

Mohamed Daramy (Reims, 7)

Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain, 12)

Nicolas Viola (Cagliari, 13)

Noah Okafor (Milan, 18)

- - -

Allargando ancora di più il campo, fino alla Top 10 europea (riferimento, il ranking UEFA) troviamo altri bomber di scorta:

7 reti

Mojmir Chytil (Slavia Praga, 12 partite da subentrato)

Ricky van Wolfswinkel (Twente, 15)

Michy Batshuayi (Fenerbahçe, 21)

Ricardo Pepi (PSV Eindhoven, 22)

6 reti

Chuba Akpom (Ajax, 16)

George Ilenikhen (Anversa, 21)

Cristhian Stuani (Girona, 24)

Luis Vazquez (Anderlecht, 25)

5 reti:

Mohamed Daramy (Reims, 7)

Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain, 12)

Nicolas Viola (Cagliari, 13)

Tolu Arokodare (Genk, 18)

Noah Okafor (Milan, 18)

Sylla Sow (NEC Nijmegen, 23)

Arrivato a luglio per 14 milioni, Okafor si è subito adattato. Di lui si è apprezzata fin qui la duttilità, pur prediligendo il gioco sulle fasce. La velocità, l'abilità nell'uno contro uno e nell'usare entrambi i piedi lo stanno rendendo un'alternativa fondamentale, in grado di mettersi al servizio a seconda della necessità. Gli unici dubbi erano dettati dal salto dal campionato austriaco a quello italiano (perfettamente riuscito) e dalle condizioni fisiche, essendo arrivato al Milan reduce da una frattura del metatarso. Le cinque reti segnate inoltre non sono state banali e soprattutto le ultime decisive. Suo il gol del 2-3 a Udine, suo il gol che ha deciso la partita contro la Lazio. E ovviamente sua la rete del 3-3 che ha evitato ai rossoneri un ko contro il Sassuolo. Di fatto nel 2024 ha iniziato a vestire i panni di un mister Wolf applicato al calcio. Rievocando il Massaro che negli anni '90 ha fatto tirare più di un sospiro di sollievo a Fabio Capello.

30 settembre 2023, Milan - Lazio 2-0 (entra al 69' e segna all'88')

17 dicembre 2023, Milan - Monza 3-0 (entra all'67' e segna al 76')

20 gennaio 2024, Udinese - Milan 2-3 (entra al 68' e segna al 93')

1° marzo 2024, Lazio - Milan 0-1 (entra al 71' e segna all'88')

14 aprile 2024, Sassuolo - Milan 3-3 (entra all'82' e segna all'84')