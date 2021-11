Un recupero fenomenale. Il punto sul rientro di Maignan (PODCAST)

Un recupero che ha quasi dell’incredibile, un ritorno in campo che si avvicina e che potrebbe verificarsi nell’arco di 7-10 giorni. Mike Maignan è tornato ad allenarsi con i preparatori dei portieri e lo ha fatto con alcune settimane d’anticipo rispetto a quanto preventivato nel comunicato post operatorio che parlava di 10 settimane per rivederlo in porta.

Invece Mike, che nei giorni scorsi aveva postato un video-spoiler in qui annunciava un countdown, ha brucato le tappe e anche oggi si è allenato con Dida, Ragno e Betti. Un rientro fondamentale per il Milan che senza il suo regista difensivo ha perso tanto nella costruzione dal basso, ma anche tra i pali (i numeri parlano chiaro).

Sassuolo, Genoa o Salernitana per rivedere il 16 tra i pali? Dipenderà da lui, dalle sue sensazioni (vorrebbe giocare subito) e dalla scelta che farà Pioli insieme ai suoi collaboratori e alo staff medico.

I dettagli nel podcast odierno.