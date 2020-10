Un rinnovo... a tutti i costi: la conferma di Calhanoglu obbligatoria quanto quella di Gigio

I rinnovi di contratto rappresentavano una delle (tante) priorità estive. Il Milan ha deciso di concentrarsi su Ibra, per ovvi motivi, e rimandare le discussioni per Donnarumma e Calhanoglu oltre la fine del mercato. Non si è trattato di approssimazione ma di espressa volontà di concentrarsi esclusivamente su queste contrattazioni, decisive non soltanto per il presente ma anche per il futuro del club. Se le difficoltà per il prolungamento del giovane portiere erano già note, ci si augurava che almeno per il turco si potesse evitare di arrivare con l'acqua alla gola. Invece, a quanto pare, ci sarà da sudare per una conferma, di fatto, obbligatoria.

UN RITARDO COSTOSO - Calhanoglu attualmente guadagna 2.5 milioni di euro netti, una cifra che il Milan avrebbe potuto facilmente confermare se avesse rinnovato il contratto del turco ad inizio 2020. Perché prolungare l'ex Bayer Leverkusen prima dell'exploit? Semplice. Anche se l'idea fosse stata una potenziale cessione estiva, sarebbe stato certamente più semplice lasciarlo andare a cifre congrue, senza "regalarlo" o quasi per via del contratto in scadenza tra dodici mesi. Il "caos intestino" legato al possibile approdo di Rangnick ha certamente influito sull'immobilismo sui prolungamenti, compreso quello del nativo di Manheim. Ad oggi, a nove mesi dalla fine del contratto, è ovvio che il giocatore possa chiedere cifre decisamente superiori a quelle attuali. Difficile fare previsioni, ma probabilmente si andrà a superare senza dubbio i 4 milioni di euro.

L'OBBLIGO DEL RINNOVO - In questo momento è inutile piangere sul latte versato, così come fare processi su colpe e responsabilità. Il Milan avrebbe potuto risolvere prima queste grane, ma bisogna ricordare che in questi mesi è riuscito a lavorare benissimo in uscita, generando plusvalenze (vedi Suso), recuperando investimenti andati male e risparmiando tantissimi soldi sugli stipendi. Probabilmente per Gigio e Calhanoglu bisognerà mettere sul piatto parecchio denaro, ma non si potrebbe fare altrimenti. Impensabile lasciare andare questi due calciatori a zero: in copertina c'è sempre stato Donnarumma, ma anche Hakan ad oggi si assesterebbe su cifre importantissime. Il turco, da quando è stato schierato come 10, segna e/o serve assist in tutte le partite... Pensando alle cifre richieste per giocatori nel suo ruolo, non sarebbe una bestemmia valutarlo almeno sui 30/40 milioni di euro. Il giocatore, come dimostrato con le parole e coi fatti, sta bene al Milan e vuole restare: servirà trattare, anche col rischio di svenarsi un po', ma il risultato finale dovrà essere sempre e comunque il rinnovo.