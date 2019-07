Una collocazione da trovare ed una pretendente (che ritorna): Suso, la Roma e le plusvalenze

"E' un giocatore di qualità e a me piacciono i giocatori così, ha dribbling e personalità. Senza calciatori di qualità non vinci le partite. Non mi focalizzo sul modulo, Suso sarà elemento di valutazione non in quanto valore del calciatore ma per la posizione, per farlo rendere per lui e per la squadra". Così Marco Giampaolo si è espresso su Suso durante la conferenza stampa di presentazione a Casa Milan, sottolineando la necessità di trovare una collocazione tattica precisa per lo spagnolo, vista la variazione di modulo dal 4-3-3 al 4-3-1-2.

LA ROMA - Nella giornata di oggi, come riferito da Sky Sport, è arrivata la notizia di un ritorno di fiamma della Roma per il calciatore spagnolo. Suso sarebbe perfetto nel 4-2-3-1 di Fonseca e andrebbe a rafforzare il pacchetto esterni dei giallorossi. Si tratta soltanto di un'idea, di un sondaggio, ma non è da escludere che questo interesse possa spiccare il volo: sappiamo che il Milan deve generare plusvalenze e l'ex Liverpool è stato acquistato a parametro zero nel 2015.

IDEA DI TRATTATIVA - Suso ha un contratto fino al 2022, nel quale è presente una clausola rescissoria di 40 milioni di euro valida per l'estero. Il giocatore non è un incedibile e il Milan potrebbe anche accettare cifre inferiori, in attesa di capire fin dove si potrà spingere la Roma, magari con l'inserimento di una contropartita tecnica che possa abbassare la parte cash ma non la valutazione dei singoli calciatori. Giampaolo vorrebbe testare Suso come trequartista/seconda punta, ma la cessione libererebbe il tecnico Giulianova da un equivoco tattico e permettereBBE l'acquisto di un giocatore più idoneo per il modulo col trequartista