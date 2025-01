Una diffida ed una condizione non ottimale mettono in mostra i difetti strutturali del Milan

Dopo 26 (!) partite di fila da titolare potrebbe essere arrivato il primo turno di riposo di Youssouf Fofana. Il centrocampista francese, arrivato a fine agosto dal Monaco dopo un corteggiamento durato tutta l'estate, ci ha messo davvero poco a diventare insostituibile. Il classe '99 ha riportato in mediana alcune qualità e caratteristiche che mancavano dall'addio di Kessie, con la squadra che ha pagato parecchio negli anni la mancanza di un giocatore intelligente a posizionarsi a centrocampo.

Si parla tanto di filtro, ma probabilmente la parola, che restituisce una sensazione di staticità, non è quella giusta. Perché Fofana in questi primi mesi al Milan è stato estremamente dinamico, cambiando il modo di giocare rispetto al Monaco (era molto più offensivo e quando parte in transizione palla al piede si vede) ma riuscendo ad incidere molto anche in avanti con i suoi sei assist. Qualche sbavatura c'è stata, come la leggerezza sul secondo gol contro la Juve o la rete segnata dal Cagliari a San Siro, ma questo ci aiuta ad arrivare al nocciolo del discorso.

Anche se alla fine dovesse giocare domani il discorso non cambia: Fofana è un calciatore unico in rosa, per rendimento e qualità. Nonostante le due diffide che pendono sulla sua testa, in Serie A ed in Champions, che in qualche modo hanno anche condizionato qualche prestazione, il francese è stato schierato sempre, sia da Fonseca che da Conceiçao. È fisiologico, nonostante il nuovo tecnico del Milan continui ad insistere che i giorni per recuperare ci sono, che possa aver bisogno di un turno di riposo. Tra le tante partite imminenti quella con il Parma è sicuramente la più indicata, visto che poi in Champions, con l'Inter e con la Roma sono tutti incontri praticamente da dentro o fuori. E il Milan dovrà e vorrà avere il miglior Fofana a disposizione. Un cartellino giallo contro il Parma gli farebbe saltare il derby: questa è una situazione da evitare ad ogni costo.

E quindi chi può giocare al suo posto? La prima scelta ricade su Ismael Bennacer, che lentamente sta recuperando smalto e condizione: l'algerino è ancora lontano dai fasti di un paio di stagioni fa, ed il dubbio più grande è proprio se possa tornarci, ma contro il Girona si è dimostrato affidabile. Interpreta il ruolo in modo diverso rispetto a Youssouf, ma sicuramente è una soluzione valida al centro del recente 4-3-3.

Un'altra possibilità potrebbe essere data da un 4-4-2 con Musah e Reijnders al centro, ma Conceiçao è giustamente preoccupato che possa diventare un assetto troppo sbilanciato in avanti: con le due punte e due esterni come Leao e Pulisic sarebbe come giocare con 4 attaccanti, cosa attualmente non sostenibile se non nei finali di partita.

Il Milan in questo mercato sta cercando una punta forte e farà tutti gli sforzi possibili per Santiago Gimenez, ma una diffida e una condizione magari non eccellente di Fofana hanno portato alla luce una mancanza non da poco. A gennaio evidentemente è difficile, ma in estate non potrà più essere ignorato: il Milan ha bisogno di un altro centrocampista difensivo di livello.