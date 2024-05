Una panchina vagante in attesa del nuovo tecnico, così Bonera guiderà il Milan in amichevole contro la Roma: i precedenti sono positivi

La stagione 2023\2024 del Milan si avvia verso un'ultima tappa, una partita amichevole contro la Roma in Australia, all’Optus Stadium di Perth il 31 maggio (ore 19:00 locali). Questa gara, oltre a sancire l'ultima sfida dei rossoneri per questa annata calcistica, segnerà anche il primo incontro tra due squadre di Serie A sul suolo australiano. Con uno sguardo rivolto al futuro, Stefano Pioli non sarà presente sulla panchina rossonera per l'amichevole contro i giallorossi, e al suo posto ci sarà Daniele Bonera, al quale dalla prossima stagione verrà affidata la guida dell'Under 23 che debutterà in Serie C. Dunque, questo un particolare focus sulle esperienze in panchina di Bonera in rossonero: i precedenti.

Un percorso iniziato in panchina con Giampaolo

Subito dopo il suo ritiro, arrivato a 38 anni dopo la positiva parentesi con la maglia del Villareal tra il 2015 e il 2019, il 9 luglio 2019 Bonera entra a far parte dello staff di Marco Giampaolo, nuovo tecnico rossonero per la stagione 2019-2020. Dopo la triste esperienza dell'ex tecnico di Torino e Samp, l'ex difensore milanista e campione D'Europa nel 2007 viene successivamente confermato in panchina del Milan anche con l’arrivo di Stefano Pioli. Nel frattempo partecipa al corso per Allenatore Professionista di Prima Categoria - Uefa Pro e ottiene anche l'abilitazione nel settembre del 2020.

Bonera allenatore del Milan: i 3 positivi precedenti

Complice un periodo ancora in lotta con il COVID-19 e quindi con le conseguenti normative legate alla quarantena in caso di malattia, nel novembre del 2020 è proprio Bonera a sostituire temporaneamente Stefano Pioli e Giacomo Murelli, positivi al Covid. L'esordio è storico, con l'ex terzino rossonero che guida il Milan alla vittoria in campionato e in trasferta per 3-1 al San Paolo contro il Napoli (Doppietta di Ibrahimovic e rete di Hauge). Quattro giorni più tardi sarà nuovamente in panchina anche nella trasferta francese contro il Lille in Europa League pareggiata per 1-1 (rete di Castillejo). In attesa della sfida contro la Roma, l'ultima partita che ha visto Bonera come allenatore del Milan in panchina risale al 29 novembre 2020, quando i rossoneri vinsero a San Siro contro la Fiorentina per 2-0 (Romagnoli, Kessie).