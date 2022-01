Venezia-Milan, i convocati di mister Stefano Pioli

Ricordarsi la Roma per avere fiducia e coraggio, dimenticarsela per spostare lo sguardo verso il Venezia, prossimo avversario in campionato. Alla vigilia della 21° giornata di Serie A, Mister Pioli ha diramato la lista dei rossoneri disponibili per questa importante gara. Ecco la lista completa dei convocati:

PORTIERI

Maignan, Mirante, Nava.



DIFENSORI

Conti, Florenzi, Hernández, Gabbia, Kalulu, Stanga.



CENTROCAMPISTI

Bakayoko, Díaz, Krunić, Messias, Saelemaekers, Tonali.



ATTACCANTI

Giroud, Ibrahimović, Leão, Maldini, Rebić.