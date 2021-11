Verso il derby, da Rebic a Ballo: chi potrebbe recuperare? Pioli spera in tre rientri (PODCAST)

All'indomani di Milan-Porto, bisogna per forza di cose iniziare a pensare a quella che sarà la grandissima partita di domenica sera: a San Siro, infatti, andrà in scena il derby di Milano tra Milan e Inter.

Stefano Pioli schiererà, ovviamente, la migliore formazione possibile tenendo presente le condizioni di coloro che sono appena rientrati dai rispettivi problemi ed, eventualmente, alcuni possibili recuperi dall'infermeria.

Nel podcast odierno, dunque, parliamo proprio dei giocatori che potrebbero finalmente tornare a disposizione del mister rossonero proprio per il match di domenica: da Rebic a Florenzi, passando per Ballo-Touré (considerata la squalifica di Theo Hernandez) e arrivando alle ultime notizie sul recupero - attesissimo - di Mike Maignan. Ascoltalo gratuitamente nell'audio in basso!