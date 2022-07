Verso il Marsiglia, attesa per il ritorno di Simon Kjaer. Pioli lo valuterà nelle prossime ore

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Mancano poco più di 24 ore alla penultima amichevole del Milan prima dell'inizio della stagione ufficiale, la più prestigiosa di tutte. Domani alle 18, al Velodrome, si giocherà Marsiglia-Milan, una sfida dal sapore di Champions League in uno stadio quasi tutto esaurito. Tra i tanti temi degni di nota, uno potrebbe essere il ritorno in campo di Simon Kjaer, assente da dicembre.

Il ritorno del vichingo

Come riporta il Corriere dello Sport questa mattina, finalmente domani pomeriggio può essere la volta del ritorno sul terreno di gioco di Simon Kjaer dopo che un infortunio al ginocchio sul campo di Marassi lo ha messo fuori gioco da dicembre in avanti. Il danese sta osservando un rigido programma di riabilitazione che non prevede e non accetta rischi: il Milan vuole il calciatore integro e senza la possibilità di fastidiose ricadute. Ecco perchè ancora Kjaer non è tornato a calcare i campi in queste prime amichevoli rossonere. Domani in Francia potrebbe essere il momento giusto: Pioli valuterà se portarlo con sè nelle prossime ore.

Conferma Adli

Chi domani dovrebbe rivedersi sicuramente è Yacine Adli, una delle note più positive del pre campionato rossonero anche nel pomeriggio storto contro lo ZTE. Il francese classe 2000 sembra essersi integrato bene negli schemi di Pioli ma anche fuori dal campo con il gruppo di giocatori. Domani al Velodrome, in un campo in cui ha giocato molte altre volte in passato, Adli potrebbe partire nuovamente come trequartista titolare a discapito di Brahim Diaz. A centrocampo invece si rivedrà per la prima volta dal primo minuto la coppia Tonali-Bennacer che, verosimilmente, saraà quella titolarissima almeno per la prima parte di stagione.