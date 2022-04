Verso Lazio-Milan, i dubbi di formazione di Pioli e la speranza Ibra (PODCAST)

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ci avviciniamo alla partita di domenica sera contro la Lazio, gara fondamentale per continuare a cullare il sogno di giocarsi lo scudetto fino alla fine. L'esodo milanista verso l'Olimpico sarà impressionante e sembrerà, nei numeri e nella spinta, di giocare in casa visto anche lo sciopero del tifo indetto dalla tifoseria laziale.

Stefano Pioli, che ha recuperato Ante Rebic e spera di avere a disposizione anche Zlatan Ibrahimovic, deve decidere che tipo di trequarti disegnare alle spalle di Olivier Giroud. Se proseguire con Kessie come trequartista centrale o se ridare fiducia a Brahim Diaz, che nella partita di Coppa Italia spezzò in due i biancocelesti con le sue giocate. Solito ballottaggio a destra tra Messias e Saelemaekers mentre in difesa non si tocca nulla, con Romagnoli che tornerà in panchina nello stadio che, forse, sarà il suo il prossimo anno.

Nel podcast tutte le ultime da Milanello.