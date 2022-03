Verso Milan-Empoli: Romagnoli dovrebbe recuperare, Giroud ok. Out Theo, a sinistra Florenzi in vantaggio su Ballo-Touré

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Dopo la vittoria importantissima di domenica sul campo del Napoli, il Milan ha ripreso ieri gli allenamenti a Milanello in vista del prossimo match di campionato in programma sabato sera contro l'Empoli. Per la sfida contro i toscani a San Siro, Stefano Pioli dovrebbe recuperare Alessio Romagnoli ed avere regolarmente a disposizione Olivier Girodu, uscito malconcio dalla gara contro i partenopei.

RECUPERO VICINO - Come riferisce La Gazzetta dello Sport, ieri il francese ha lavorato in palestra, ma il taglio alla caviglia rimediato dopo un duro scontro di gioco con Koulibaly non desta preoccupazione e quindi sabato contro l'Empoli sarà nuovamente titolare al centro dell'attacco rossonero. Anche Romagnoli si è allenato a parte, ma sul campo, sintomo che il risentimento all’adduttore accusato nel derby di Coppa Italia sta per essere smaltito e che il rientro in gruppo è vicino. La sensazione è che per il match contro i toscani dovrebbe farcela, se non dal primo minuto almeno in panchina.

FLORENZI AVANTI - Sabato, Pioli dovrà fare a meno, oltre che degli infortunati Kjaer e Bakayoko, anche dello squalificato Theo Hernandez che è stato fermato per un turno dal Giudice Sportivo dopo il giallo contro il Napoli (era diffidato). Chi giocherà a sinistra al suo posto? In ballottaggio ci sono Alessandro Florenzi e Fodé Ballo-Touré, con il primo al momento favorito per una maglia da titolare contro l'Empoli. In mezzo al campo si va invece verso la conferma del trio Tonali-Bennacer-Kessie, con quest'ultimo che però stavolta potrebbe agire da trequartista come nella sfida di andata, nella quale segnò una doppietta.