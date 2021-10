Verso Milan-Torino, i convocati di Pioli: c'è Theo Hernandez

La vittoria di Bologna è un ricordo ancora fresco, ma il campionato non si ferma: per la 10° giornata di Serie A c'è, in infrasettimanale, Milan-Torino. Questo l'elenco dei giocatori convocati da Mister Pioli per la sfida delle 20.45 di questa sera:

PORTIERI

Jungdal, Mirante, Tătărușanu.

DIFENSORI

Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Bakayoko, Bennacer, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Giroud, Ibrahimović, Leão, Maldini, Pellegri.