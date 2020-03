Verso una nuova rivoluzione: il numero limitato della rosa potrebbe portare ad una decina di acquisti

Il licenziamento di Zvonimir Boban, a cui probabilmente seguirà l'abbandono dell'intera area tecnica, potrebbe portare all'ennesima rivoluzione in sede rossonera, non solo a livello tecnico e dirigenziale ma anche dal punto di vista della rosa. Il Milan attualmente consta 24 giocatori, ma quattro sono in prestito fino a giugno (Begovic, Kjaer, Ibrahimovic e Saelemaekers), mentre due sono in scadenza (Biglia e Bonaventura). Se con Maldini e Boban alcune conferme sarebbero state probabili, la situazione ora potrebbe cambiare completamente.

LA ROSA ATTUALE - Portieri: Begovic (in prestito fino a giugno), Donnarumma A, Donnarumma G.

Difensori: Calabria, Conti, Duarte, Gabbia, Theo Hernandez, Kjaer (in prestito fino a giugno), Laxalt, Musacchio, Romagnoli.

Centrocampisti: Bennacer, Biglia (in scadenza a giugno), Bonaventura (in scadenza a giugno), Calhanoglu, Kessie, Krunic, Paquetà.

Attaccanti: Castillejo, Ibrahimovic (in scadenza a giugno), Leao, Saelemaekers (in prestito fino a giugno), Rebic.

LE SITUAZIONI - In estate rientreranno dai rispettivi prestiti Reina e Rodriguez, sebbene non sia affatto scontato che restino, anzi. Lo svizzero è chiaramente chiuso da Theo Herandez, mentre il portiere spagnolo potrebbe giocarsi le sue chances solo in caso di cessione di Donnarumma. Proprio dal destino del reparto portieri dipenderà un'eventuale conferma di Begovic, ma considerando il probabile mutamento dell'area tecnica le chances non sembrano giocare a favore del bosniaco. Discorso simile per Kjaer, il cui costo è sì contenuto, ma andrà valutato da chi avrà le redini del prossimo mercato. Saelemaekers, in caso di arrivo di Rangnick (sebbene il suo nome ore paia meno forte), potrebbe rappresentare un profilo gradito, ma il suo riscatto è tutt'altro che sicuro. Il nome forte tuttavia è quello di Ibrahimovic, richiamato e convinto proprio da Boban e Maldini: lo svedese andrebbe convinto da chi arriverà, a patto che rientri nei programmi.

TABULA RASA? - Considerando i probabili addii di Biglia e Bonaventura, il Milan potrebbe potenzialmente ritrovarsi a quota 20 a partire dal 1 luglio, che diventerebbero 18 se Reina e Rodriguez si accordassero con i rispettivi club per un futuro insieme. Una situazione che gli stessi attuali dirigenti avevano disegnato per poter aver maggior libertà nelle scelte estive. Con un'altra area tecnica sarebbe un anno zero purissimo, considerando anche le eventuali ulteriori cessioni: è verosimile che in estate arrivino una decina di giocatori nuovi, quasi un'intera formazione.