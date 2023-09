VIDEO MN - Leao: "Era il momento giusto di prendere la 10. Derby? Siamo tutti carichi"

In occasione del premio Gentleman Fair Play, Rafael Leao è stato premiato per il miglior gol del Milan nella passata stagione (la rete del 3-0 contro il Napoli al Maradona). Queste le sue dichiarazioni sul palco raccolte da MilanNews.it: “È un onore vincere questo premio, voglio ringraziare tutti i miei compagni di squadra e spero di fare un gol così anche in questa stagione”.

Sul gol in rovesciata contro la Roma: “Era da un po’ che provavo il gol in rovesciata, è arrivato ed è stato un momento molto bello. Non avevo mai fatto gol all’Olimpico in campionato, è arrivato al momento giusto. Per un calciatore fare gol in rovesciata è il modo più bello”.

Più bello fare gol o assist? “Non sono un giocatore egoista, cerco di fare la giocata giusta quando vado in uno contro uno. A volte posso tirare ma guardo sempre se un compagno è in una buona posizione”.

La nuova maglia numero 10: “Per me è un numero dei grandi giocatori del Milan, il Milan ha sempre avuto numeri 10 forti. Era il momento giusto di prendere la maglia, entrare in campo e far vedere a tutti che posso fare in campo con quel numero”.

Era dal 1961 che Inter e Milan non erano assieme al comando della classifica. Che valore ha questo derby? "È sempre una partita molto bella, le due squadre sono cariche per giocare. Momento molto bello, tutti i miei compagni aspettano questo tipo di partita. Che vinca il migliore".