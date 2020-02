VIDEO MN - Raiola: "Donnarumma sta bene al Milan ma la Champions è importante"

Mino Raiola è intervenuto dalla mix zone ai microfoni di MilanNews.it

Sul duello Ibra-De Ligt: "Duello emozionante per me. Era bello vedere due grande giocatori così affrontarsi".

Su Donnarumma: "Non vogliamo fare un polverone. Non è il momento per parlare del rinnovo. Sta bene, è tranquillo e ha un contratto. Ha un obiettivo, col Milan, di cercare di entrare in Champions se possibile. E' importante per lui e per il Milan, poi ci saranno gli Europei. Bisogna anche vedere cosa vuole fare il Milan. Voi partite dal concetto che il Milan faccia determinate cose".

Sul futuro di Ibrahimovic: "The sky is the limit"

Su Bonaventura: "Sta passando un momento difficile, non si può discutere la qualità di Bonaventura".