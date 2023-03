Vranckx: "Spero che arriveranno presto più minuti. Futuro? Vedremo. Ibra migliora chi lo circonda"

Sul suo allenamento: "Spesso mi alleno in più per compensare la mancanza di partite. Sia con un allenatore personale che con gli assistenti del club. Sia in campo che in palestra"

Su Ibra: "Zlatan parla spesso con tutti i giovani e dà costantemente consigli. È anche il tipo che tiene tutti sulle spine nello spogliatoio. Cerca di migliorare tutti quelli che lo circondano"

Sui suoi obiettivi in nazionale: "Il Campionato Europeo è quindi molto importante per me. E per tutti i membri del nostro gruppo, se è per questo. Ci rendiamo conto che non c'è una prossima occasione. Dobbiamo farlo ora se vogliamo andare alle Olimpiadi. Il nostro gruppo si trova benissimo in campo. Anche la mentalità è al top. Tutti vogliono lavorare e vincere, lo si percepisce anche durante le partite in allenamento. Questo serve per andare lontano in un torneo. Vinceremo"

Sulla sua mentalità: "Se ho puntato in alto? Se si punta più in basso si ha una mentalità sbagliata. Abbiamo le qualità per diventare campioni d'Europa"