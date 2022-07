Ziyech rompe con la propria agenzia: "Prenderò le decisioni per la mia carriera"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Hakim Ziyech non è più rappresentato da Nakhli Mondial. Il centrocampista marocchino, con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha comunicato la decisione di continuare a gestire autonomamente le proprie trattative ed il proprio futuro professionale: "Ho raggiunto un punto nella mia vita in cui sento che è il momento giusto per me di prendere il pieno controllo del mio futuro professionale. Voglio che le trattative e le decisioni sulla mia carriera siano fatte da me. Quindi, andando avanti, io e il mio team, insieme ai nostri rappresentanti legali, gestiremo il lato commerciale delle cose. L'interesse professionale dovrebbe essere diretto a te informazioni di contatto nella mia bio. Rimango incredibilmente grato per il vostro continuo sostegno".