A Bergamo sfida orange in mezzo al campo, la Gazzetta: "Gli olandesi pensanti"

Tanti saranno i duelli in mezzo al campo questo pomeriggio in occasione di Atalanta-Milan, sfida cruciale per entrambe le squadre che non stanno passano un momento eccezionale. Uno più di tutti sarà da seguire con attenzione ed è quello tra gli olandesi, ed ex compagni di squadra all'AZ Alkmaar: il milanista Reijnders e l'atalantino Koopmeiners.

La Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Gli olandesi pensanti". Poi ribadisce nell'occhiello: "Atalanta-Milan con i cervelloni: Koop e Reijnders per la Champions". Il pezzo che racconta la loro storia e il loro duello di oggi invece è titolato così: "Insieme ad Alkmaar, rivali oggi. La loro sfida può decidere". Entrambi, in effetti, rappresentano il cuore pulsante dei rispettivi centrocampi, non solo con la gestione del pallone ma anche con la predisposizione all'inserimento.