Abraham si (ri)presenta, il CorSport lo cita: "Ora conta solo il Milan"

Le ultime ore di Tammy Abraham sono state degne di un film. Il centravanti rossonero arrivato in prestito secco dalla Roma negli ultimi metri del mercato estivo, si è ritrovato catapultato nel mezzo dell'azione dopo sole 24 ore dalla firma del suo contratto e senza mai aver visto o essersi allenato con i suoi nuovi compagni. A livello individuale l'esordio, però, non è andato malissimo. L'inglese si è dimostrato subito tanto attivo in mezzo al campo e ha offerto l'assist a Rafa Leao per il gol del pareggio contro la Lazio.

Ieri a Casa Milan c'è stato modo di presentarsi con più calma e a parole. L'inglese ha fin da subito dimostrato la sua voglia di mettersi in gioco. Il Corriere dello Sport oggi riprende le sue parole: "Abraham punge la Roma: 'Ora conta solo il Milan'". Più che questa la vera frase che ha creato un po' di discordia con i tifosi giallorossi è stata un'altra: "Ringrazio i tifosi romanisti e auguro il meglio al mio ex club, però ho realizzato un sogno. Dovevo alzare l'asticella...". Per Abraham si tratta di un'occasione di riscatto dopo due stagioni complicate: "Un'opportunità grande per me. Qui dimostrerò chi sono davvero".