Acerbi graziato, Giroud verso LA: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

Giornata significativa ieri per il calcio italiano: nonostante tutti gli indizi portassero a pensare a una squalifica, il difensore interista Francesco Acerbi è stato graziato e non ha ricevuto squalifiche dopo le accuse di razzismo di Juan Jesus a margine di Inter-Napoli di dieci giorni fa. Questo è il tema in primo piano delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi stamattina. Sul Milan si parla del futuro attaccante, con Olivier Giroud destinato a a concludere la sua carriera a Los Angeles, nella MLS americana. Si torna a discutere anche dell'indagine sulla proprietà rossonera, di cui ultimamente si erano perse le tracce sui giornali.

La Gazzetta dello Sport titola su Acerbi: "Non c'è la prova. Acerbi assolto, l'ira del Napoli". Il giudice sportivo la motiva così: "Non è dimostrabile l'insulto razzista". Riportate anche le parole del comunicato del Napoli: "Siamo basiti". In taglio laterale la rosea parla di Milan e scrive: "Giroud via, caccia al 9". Nel sottotitolo si legge: "Olivier negli Usa. Parte la sfida Gyokeres-Zirkzee". Il Corriere dello Sport si concentra su come è stata ricevuta dall'opinione popolare la notizia dell'assoluzione di Acerbi: "Assolto ma fatto nero. Durissime reazioni alla sentenza Acerbi". Nel sottotitolo viene riportato uno spaccato: "Il club di DeLa si ribella: 'Non parteciperemo mai più a iniziative contro il razzismo. Lotteremo da soli'. Il brasiliano reagisce e posta una foto di un pugno chiuso. La moglie dell'interista sui social: 'Sciacquatevi la bocca'".

Quindi c'è Tuttosport che ironizza sulla vicenda, citando il comunicato del Napoli: "Allora la colpa è di Juan Jesus...". Si legge: "Acerbi nè stangata, nè squalifica: mancano le prove sull'insulto razzista. L'indignazione del Napoli". Infine c'è il QS che riporta sì le notizie su Acerbi ma che parla anche dell'indagine sul Milan, in taglio laterale: "Milan, ora sotto la lente della Procura ci sono telefoni e computer".