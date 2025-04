Altra settimana, altri contatti. Tuttosport: "Il ds resta un'incognita"

Altra settimana, altri contatti, ma la decisione definitiva non è stata ancora presa. Giorgio Furlani è pronto a riprendere mano il dossier dei principali candidati al ruolo di direttore sportivo del Milan per parlarne negli Stati Uniti insieme a Gerry Cardinale, visto che l'amministratore delegato rossonero è atteso nei prossimi giorni a Miami per un evento con MSC Crociere.

Oramai la short list è composta dai soliti due nomi, Igli Tare e Tony D'Amico, con il primo in leggero vantaggio rispetto al secondo per una mera questione di tempistiche. L'impressione, comunque, è che nessuna decisione verrà presa prima di qualche settimana, con Tuttosport che questa mattina ha titolato "Il ds resta un'incognita".