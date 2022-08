Anche il CorSport in apertura sul mercato rossonero: "Blitz per Onana"

MilanNews.it

Il Corriere dello Sport dedica spazio in prima pagina al mercato rossonero e, nello specifico, alla trattativa che sarebbe ben avviata con il Bordeaux per il centrocampista del Camerun Jean Onana. Il titolo recita: "Blitz per Onana". Il Milan è attualmente corto a centrocampo, visto il recente stop di Rade Krunic, e ha bisogno di puntellare il reparto in mediana. Oggi missione in Francia per chiudere con i girondini.