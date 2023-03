Ancora un riconoscimento per Pioli: consegnato a Milanello il Manlio Scopigno

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2023

La bacheca di Stefano Pioli continua ad arricchirsi di riconoscimenti individuali dopo la fantastica scorsa stagione culminata con uno dei più grandi riconoscimenti di gruppo come lo Scudetto. Il tecnico rossonero è stato infatti insignito del premio intitolato all'ex allenatore Manlio Scopigno, come miglior allenatore della scorsa stagione. Questa la motivazione: "Come miglior allenatore della serie A a Stefano Pioli non solo per lo straordinario campionato vittorioso col Milan ma per una carriera improntata sulla lealtà e il massimo rispetto dei più alti valori sportivi.