Ansia per Maignan, la Gazzetta: "I dolori di Mike. Altro ko, Milan nei guai"

Non è solo la mancata vittoria a fare andare i tifosi rossoneri a letto senza il sorriso sulle labbra ieri sera. Anche le condizioni di Mike Maignan preoccupano. La Gazzetta dello Sport oggi titola: "I dolori di Mike". E poi nel sottotitolo: "Maignan altro ko, Milan nei guai".

Il portiere francese si è seduto in campo a dieci minuti dal termine della partita contro il Newcastle lamentando un dolore muscolare che poi il primo bollettino medico in serata ha confermato come un risentimento al flessore della coscia sinistra. Pioli ha detto che il portiere ha avvrtito come "piccola" l'eventuale lesione ma è difficile che Maignan sia disponibile per sabato contro il Verona o per il Cagliari qualche giorno dopo nel turno infrasettimanale. Una lieve consolazione è l'ingresso attento di Marco Sportiello che ha evitato il gol con un grande intervento a tempo scaduto.