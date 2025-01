Asse Milano-Roma, il CorSport: "Abraham-Saelemaekers, lo scambio è per sempre"

Siamo nel pieno della finestra invernale del mercato di riparazione ma ci sono alcune trattative e questioni che riguardano già la prossima estate. Una di queste riguarda lo scambio di prestiti secchi tra Milan e Roma, avvenuto a fine agosto, per Tammy Abraham e Alexis Saelemaekers. Entrambi i giocatori hanno vissuto un fine settimana da assoluti protagonisti, risultando decisivi nei rispettivi derby. Un motivo in più per iniziare a pensare al futuro e agli sviluppi di questa situazione.

Oggi il Corriere dello Sport decide di affrontare l'argomento e titola così dando già una direzione ben precisa: "Abraham-Saelemaekers, lo scambio è per sempre". Nell'occhiello si legge: "I due derby hanno creato le premesse per un esito che soddisfi Milan e Roma. Va trovata la quadratura economica per sistemare i rispettivi bilanci". E ancora più precisamente nel sottotitolo: "I due club studiano come trasformare i prestiti in operazioni definitive. I due giocatori sarebbero felici di restare nelle attuali squadre". Nei discorsi potrebbero rientrare anche Bryan Cristante, che piace al Milan e tornerebbe così dove è cresciuto, e Davide Calabria che, prima dell'esonero di Fonseca, sarebbe stato offerto ai giallorossi.