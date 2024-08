Asse Milano-Roma, Il Romanista in apertura: "Saele...Koné"

vedi letture

L'asse Milano-Roma si appresta ad infuocare questi ultimi due giorni di calciomercato non solo per lo scambio sul quale si starebbe lavorando, Abraham-Saelemaekers, ma anche perché Milan e Roma si starebbero contendendo lo stesso giocatore: Manu Koné del Borussia Monchengladbach.

Entrambe alla ricerca di un giocatore che possa andare a completare le rispettive mediane, le due italiane hanno messo gli occhi sul classe 2001 che da dopo le Olimpiadi ha immediatamente reso nota la sua volontà di andare via. Per un momento si è parlato di una possibile permanenza in Bundesliga, ma l'impressione è che il futuro del francese possa essere in Serie A, in una fra Milan e Roma per l'appunto.

In merito a questo discorso, nel taglio basso di questa mattina Il Romanista ha titolato "Saele...Koné", confermando l'ipotesi di scambio fra il belga e Abraham e parlando del giocatore del 'Gladbach come il profilo in pole position per andare a completare la mediana di Daniele De Rossi per questa stagione.