"Atalanta, in cima alla lista Bonaventura: voglia di tornare". Così il Corriere di Bergamo sul calciomercato della Dea. Il club nerazzurro sarebbe in cima alla lista delle preferenze di Jack, il quale è sempre più vicino all’addio dal Milan (è in scadenza di contratto, ma al momento non si parla di rinnovo). Ma occhio alla concorrenza di Lazio, Roma e Fiorentina.