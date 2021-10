Atalanta-Milan, Corriere di Bergamo: "Una serata tra big"

"Atalanta-Milan, una serata tra big", titola il Corriere di Bergamo in prima pagina. Gian Piero Gasperini - si legge - si aspetta un avversario determinato, ma è ottimista: "A parte Gosens che starà fuori a lungo, potremo disporre di tutte le nostre armi migliori". Il tecnico non esclude la coppia d’attacco Zapata-Muriel dall’inizio e carica Ilicic: "Si sta allenando al massimo per tornare al 100%".