Brutte notizie per Allegri. Il CorSport in apertura: "Grana Milan: perde Modric"

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Brutte, bruttissime notizie per il Milan dopo il pareggio a reti bianche di domenica sera contro la Juventus. Luka Modric, infatti, sarà costretto a saltare il resto del campionato dopo l'infortunio rimediato allo zigomo.

Ne parla stamattina in edicola anche il Corriere dello Sport, che titola: "Grana Milan, perde Modric". Il quotidiano continua: "Frattura allo zigomo, il croato è stato operato. Sarà pronto per il Mondiale". Brutte notizie dunque per Max Allegri che dovrà rinunciare al perno del centrocampo rossonero.

Dispiace tantissimo. Milan inguardabile: si faccia qualcosa per il futuro. Occasione d’oro… (LEGGI QUI)

di Antonio Vitiello @AntoVitiello

Un grandissimo augurio di pronta guarigione a Luka Modric. Dispiace tantissimo per il campionato croato, avrebbe meritato di chiudere la stagione in campo, come ha sempre fatto per tutta la stagione. La frattura allo zigomo invece porterà Luka a chiudere anticipatamente l’annata in rossonero, mentre non è a rischio la partecipazione al Mondiale. Con la speranza di vederlo ancora con il Milan l’anno prossimo…

Per queste ultime quattro partite dell’anno Max Allegri non potrà contare sul grande Modric, e dovrà scegliere tra Jashari e Ricci. Da un lato lo svizzero è sempre stato visto come il naturale sostituto di Luka, nella posizione centrale del campo, ma occhio a Ricci perché per l’allenatore rappresenterebbe la soluzione di maggiore affidabilità. Jashari però rappresenterebbe il futuro del centrocampo e l’occasione da sfruttare in queste ultime partite è ghiotta. Anche per la spesa elevata della scorsa estate, sarebbe importante dimostrare che i 35 milioni investiti non siano stati sprecati. Poi l’annata dello svizzero è stata pesantemente condizionata dall’infortunio al perone ad agosto, ma in questo finale ha una chance da sfruttare.

L’importante è che si cerchi di ottenere prima possibile i sei punti necessari per il pass Champions League. Poi finalmente si potrà pensare al futuro, dove bisognerà rinforzare a dovere questa squadra. Gli ultimi tre mesi sono stati molto deludenti, e la gente è sempre più stufa di vedere un Milan “partecipare” ai campionati piuttosto che provare realmente a vincerli. Il piazzamento in Champions non può essere mai festeggiato come un trofeo, e questo deve essere un monito in vista del futuro.

Da febbraio in poi il Milan è calato in tutto. Pochi punti, attacco che sembra quello di una squadra da retrocessione, e gioco insistente. Fino a dicembre qualcosa di diverso si era visto. C’era una squadra che si difendeva bene ma tentava anche di giocare e creare occasioni da rete. Negli ultimi tre mesi invece abbiamo assistito ad una grossa involuzione dal punto di vista del gioco, dell’intensità e della produzione offensiva. Basti pensare che il Diavolo ha segnato la miseria di un solo gol nelle ultime quattro partite di campionato. I numeri di Leao, Pulisic, Nkunku, Fullkrug e Gimenez fanno davvero piangere. Si faccia qualcosa per riportare il Milan ad essere una squadra competitiva. Appello rivolto a tutta la società e all’allenatore.