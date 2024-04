Buone notizie per Pioli, Tuttosport: "Maignan ha recuperato e ritorna tra i pali"

Nel corso dell'allenamento di ieri a Milanello, sono arrivate buone notizie per Stefano Pioli. Come aveva riportato immediatamente MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere la notizia), il Milan ha recuperato Mike Maignan che nella mattinata di ieri è tornato ad allenarsi in gruppo. Il portiere francese aveva saltato la trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo, lasciando libero il posto per Marco Sportiello, a causa di un affaticamento per cui lo staff ha deciso di tenerlo a riposo precauzionale.

Oggi anche Tuttosport conferma e scrive: "Maignan ha recuperato e ritorna tra i pali". Un doppio colpo per la retroguardia difensiva che in un colpo ritroverà i suoi leader principali: insieme al portiere francese, infatti, all'Olimpico tornerà dal primo minuto anche Fikayo Tomori, rimaso ai box nell'andata per squalifica e domenica per scelta tecnica (era diffidato e con il derby all'orizzonte non si poteva rischiare). L'inglese farà coppia con Gabbia mentre in panchina ci sarà Thiaw che non ha avuto conseguenze dopo i crampi a Reggio. Out invece Simon Kjaer che potrebbe saltare anche il derby.