MN - Maignan recuperato: oggi si è allenato in gruppo

Notizie contrastanti arrivano da Milanello questa mattina nel day after della sfida di Reggio Emilia contro il Sassuolo: LEGGI QUI per leggere delle condizioni di Simon Kjaer e Malick Thiaw. Il danese sarà out contro la Roma e forse anche contro l'Inter nel derby di lunedì prossimo; il tedesco invece sta bene dopo i crampi di ieri. Le buone notizie però arrivano soprattutto da Mike Maignan che, dopo aver saltato la partita di ieri a causa di un affaticamento, oggi è tornato ad allenarsi in gruppo.

Dunque il portiere rossonero, come previsto, sarà regolarmente in campo contro la Roma nel ritorno dei quarti di finale di Europa League.

di Antonio Vitiello