MN - Kjaer salta la Roma: il punto sulle sue condizioni. Tutto ok per Thiaw e Maignan

Arrivano notizie importanti da Milanello nel day after di Sassuolo-Milan sulle condizioni dei difensori centrali rossoneri. In particolare su Simon Kjaer e Malick Thiaw che ieri hanno accusato, in momenti diversi della partita, dei problemi di natura fisica. Partendo dal danese, uscito subito dopo la terza rete avversaria, sono state escluse lesioni dopo un risonanza magnetica alla coscia sinistra svolta in mattinata. Il giocatore inizierà un periodo di cura di circa una settimana e poi verrà rivalutato. Per questo motivo Kjaer non ci sarà a Roma e la sua presenza è a rischio anche per il derby di lunedì.

Per Malick Thiaw, invece, buone notizie: nessun problema per il tedesco che sarà regolarmente a disposizione di Pioli dopo il crampo patito ieri nei minuti finali (LEGGI QUI la notizia di MilanNews.it). In vista di giovedì, dunque, Pioli potrà contare su tre centrali di ruolo: Tomori e Gabbia, che dovrebbero essere i titolari, e Malick Thiaw. Buone notizie anche per Maignan che oggi ha lavorato in gruppo.

di Antonio Vitiello