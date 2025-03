C'è solo un modo per chiudere in maniera dignitosa la stagione. La Gazzetta: "Tutto sulla Coppa"

La situazione di classifica nella quale si ritrova oggi il Milan è critica. Anche perché con il nono posto non permette alla formazione rossonera di partecipare a nessuna competizione europea nella prossima stagione. Sfumata la Champions League, oramai irraggiungibile, è obbligo del Diavolo quantomeno puntare all'Europa League, che non avrà lo stesso valore e fascino della sua "sorella maggiore", ma in questo caso meglio di niente è.

Il fatto è che il nono posto non ti permette neanche di partecipare alla prossima Conference League, ed è per questo motivo che il Milan è chiamato ad una reazione, in campionato e non solo, dato che ci sarebbe una via di uscita che gli permetterebbe di rendere meno amara questa stagione. Scrive infatti questa mattina La Gazzetta dello Sport "Tutto sulla Coppa", in quanto il Diavolo potrebbe sfruttare la Coppa Italia non solo per aggiungere un trofeo in bacheca, ma anche per qualificarsi alla prossima Europa League e Supercoppa italiana.