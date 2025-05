La sconfitta complica il futuro. Il CorSport: "Game over Milan, fiasco del Diavolo"

Dalla finale di ieri dipendeva tanto, anzi, tutto. Il Milan si giocava non solo l'accesso diretto alla prossima Europa League, ma anche la possibilità di farsi vedere per la prima volta bello agli occhi dei propri tifosi dopo una stagione del genere. E invece la formazione di Sergio Conceiçao ha deluso ancora una volta, dimostrandosi essere una squadra senza motivazioni né valore.

Questo atteggiamento, ma soprattutto questa sconfitta, avrà ripercussioni importanti sul presente ma anche sul futuro del Milan, sempre più incerto. In queste ultime due partite di campionato ci sarà la possibilità di raggiungere quantomeno una Conference League, ma il destino non è nelle mani del Diavolo, ma in effetti non lo è mai stato da inizio anno. In merito al fallimento rossonero Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato: "Game over Milan, fiasco del Diavolo".