Dal sigaro di Riyad al flop di Roma. Tuttosport: "Conceiçao, addio triste. In fumo va la stagione"

Come passa in fretta il tempo Sergio, non trovi? 6 mesi fa, dopo appena due partite alla guida del Milan, eri nello spogliatoio di Riyad a festeggiare la vittoria della Supercoppa fumandoti un sigaro. Adesso sarai nel tuo ufficio di Milanello, a ripensare cosa si poteva fare meglio in una finale che il Milan non doveva fare altro che vincere. Per dare un minimo di senso a questa stagione il Diavolo doveva alzare al cielo di Roma la Coppa Italia, ma ha lasciato la scena al Bologna, che con merito si è portata a casa il trofeo.

La sconfitta segna difatti la sua complicata esperienza in rossonero, come confermato anche dai colleghi di Tuttosport, che questa mattina hanno titolato "Conceiçao, addio triste. In fumo va la stagione", anche perché a fronte dell'ottavo posto c'è il serio rischio che il Milan resti fuori da ogni competizione europea l'anno prossimo.