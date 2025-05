Capolinea Milan, le prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi 16 maggio

vedi letture

Alt! Stop! Il treno del Milan è arrivato al capolinea. Con la sconfitta contro il Bologna allo Stadio Olimpico di Roma, in occasione della finale di Coppa Italia, i rossoneri concludono di fatto la propria stagione. Dal campionato c'è ancora una remota possibilità di Europa o Conference League, remotissima di Champions League. Ma non è il caso di affidarsi a queste speranze, la stagione rossonera è finita ed è finita anche male. Per questo oggi i principali quotidiani sportivi in edicola parlano di quello che potrebbe essere il futuro rossonero, specialmente in chiave allenatore.

La Gazzetta dello Sport usa la via del gioco di parole e titola così: "Il Milan studia Italiano". Non si tratta della materia scolastica o della lingua, ma dell'allenatore del Bologna che, ironia della sorte, ha sconfitto i rossoneri in finale. È uno degli obiettivi per il futuro: "Festa Bologna, Saputo rilancia. Ma il suo mago piace al Diavolo".

Nell'apertura di Tuttosport il nome predominante è un altro, quello di Maurizio Sarri. Si legge: "Caos Milan. Sarri in pole. Cardinale contestato". Quindi nel sottotitolo: "Paga Conceiçao, ma non è il solo colpevole. Senza Europa c'è un buco di 100 milioni". Poi viene citata anche la trattativa-spauracchio del momento: "Assalto City a Reijnders".

Il Corriere dello Sport si limita ad assaporare le ultime due giornate tra lotta scudetto, salvezza e Champions League. Scrive il CorSport: "Scudetto, Europa, salvezza: gli intrecci di tre volate mai viste".