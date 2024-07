Camarda, doppietta da sogno. La Gazzetta: "Vale semifinale e Mondiale"

L'età degli avversari aumenta ma Francesco Camarda continua a segnare. Dopo aver deciso a cavallo tra maggio e giugno l'Europeo U17, in cui era stato miglior marcatore e votato come miglior giocatore della competizione, il giovane attaccante rossonero è stato convocato anche per la rassegna continentale U19. Nella squadra allenata da Bernardo Corradi, il centravanti del Milan non aveva mai giocato da titolare fino a ieri, giorno della seconda gara del girone contro i padroni di casa dell'Irlanda del Nord.

Ieri Camarda è stato schierato dal primo minuto e ha ripagato la fiducia con una meravigliosa doppietta che ha seguito il gol del capitano del Milan Futuro Kevin Zeroli. Questa mattina la Gazzetta dello Sport titola: "Camarda che doppietta. Vale semifinale e Mondiale". Con due vittorie su due gli Azzurrini non solo si qualificano alle semifinali della competizione ma staccano il pass anche per il Mondiale U20 che si disputerà in Cile la prossima estate. Nel sottotitolo si legge: "Apre Zeroli, poi i due gol del bomber del Milan stendono l'Irlanda del Nord: seconda vittoria".