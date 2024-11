Cambiaso, dalla Serie D alla Champions. Tuttosport: "Un rimpianto per il Milan e la Premier"

Andrea Cambiaso è senza ombra di dubbio uno dei giocatori più importanti della Juventus di Thiago Motta. In silenzio e con dedizione, l'esterno italiano ha conquistato non solo la fiducia di tutto l'ambiente bianconero, ma anche quella del CT della Nazionale italiana Luciano Spaletti, che oramai non riesce più a farne a meno.

Questa mattina Tuttosport ha deciso di elogiare il continuo processo di crescita di Andrea Cambiaso, che nell'arco di qualche anno è passato dal giocare in Serie D alla Champions League, compiendo un percorso molto simile a quello del compagno di reparto Federico Gatti. E pensare che Milan-Juventus il classe 2000 l'avrebbe potuta giocare in rossonero e non in bianconero, considerato il forte interesse e stima che il Diavolo aveva mostrato nei suoi confronti negli scorsi anni.

La situazione oggi però è diversa, con Cambiaso che potremmo addirittura definirlo essere un rimpianto per il Milan (e la Premier League), come scritto questa mattina sempre da Tuttosport.